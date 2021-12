Continuamos hoje a reflexão sobre amor e medo

Bom dia! O amor a Deus é revelado na obediência. Não estamos buscando acalmar um Deus irado, mas recebendo o amor divino Dele devemos obedecer com alegria. Não devemos obedecer por medo. O amor de Deus expulsa o medo. Ouça a análise do capítulo 5 de I João com o pastor Josué de Almeida, e tenha um ótimo domingo (19).