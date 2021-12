Pedro faz novas recomendações aos crentes que acreditavam estar na luz, mas estavam enganados

Bom dia! Pedro escreveu algumas das mais importantes e fraternas recomendações aos crentes da época. No capítulo 2 de II Pedro, ele se dirige às pessoas que acreditam estarem na luz, mas não seguem os mandamentos. No verso 9, ele chega ao coração do problema: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas. Ouça a análise de hoje com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (16).