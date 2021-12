Recursos de Davi garantem kits para 1 mil crianças em Torneio de Artes Marciais

Evento iniciou nesta terça-feira (14) e vai até a quarta (15), com a participação de 1000 jovens de todo o Amapá.

O 1° Torneio de Artes Marciais de Macapá, organizado pela prefeitura da capital, que iniciou nesta terça-feira (14) e vai até a quarta (15), reúne mais 1 mil atletas de todo o estado do Amapá.

A iniciativa foi possível com recursos articulados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM), no valor de R$ 1,5 milhão.

Durante os dois dias, o torneio recebe praticantes de judô, jiu jitsu, boxe, capoeira, Muay Thai e karatê, das 14h às 20h, para a disputa que ocorre no Instituto Federal do Amapá, zona norte de Macapá.

Haverá premiação de medalhas para o campeão e o vice de todas as modalidades. Além disso, todos os atletas vão receber um kit com equipamentos e acessórios, também adquiridos com os recursos liberados pelo senador.

Além de apresentar suas habilidades, os atletas de muitos projetos sociais de artes marciais ainda recebem kits para as atividades esportivas da sua modalidade.

O recurso custeou uma série de itens voltados à prática desportiva com material para as modalidades de futebol de campo, vôlei, basquete, futlama, futebol de areia e artes marciais (judô, karatê , Muai Tay, jiu jitsu, boxe e capoeira), além de possibilitar a realização do 44° torneio interdistrital, que abrangeu 10 distritos (Coração , Matapi, Pedreira, Fazendinha, São Joaquim do Pacuí, Santa Luzia do Pacuí, Tracajatuba, Maruanum, Carapanatuba e Bailique), bem como a realização dos jogos de verão (vôlei 4×4, basquete, futlama e futebol de areia) e o torneio de artes marciais, com toda a infraestrutura (como tendas, som e banheiros químicos) para que esses eventos acontecessem.

Com agenda legislativa em Brasília, o senador não conseguiu estar presente à inauguração do torneio, mas gravou vídeo cumprimentando os participantes.

“Nós trabalhamos muito para viabilizar esse recurso e levar essa programação na área das lutas marciais. Eu tenho me dedicado para viabilizar recursos significativos em todas as áreas do esporte: as arenas de grama sintética, a revitalização do estádio Glicério Souza Marques, projeto social com as escolinhas de futebol, quadra de tênis pública. E, conversando com o Cleudo, com o vereador Careca e com o prefeito Furlan, a gente procurou um novo olhar também para a pratica dos esportes marciais. Do karatê, do judô, do boxe, do jiu-jitsu, do Muay Thai e hoje nós temos mil atletas participando dessa iniciativa e com o seu material de treino garantidos”, disse Davi em vídeo.