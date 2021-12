Rio Amapari: Equipes retiram 2 toneladas de animais mortos

EM PEDRA BRANCA DO AMAPARI

Técnicos aproveitam a operação para retirada dos animais para coletar novas amostras de água

A prefeitura de Pedra Branca do Amapari, distante 180 km de Macapá, anunciou na tarde desta quarta-feira (1º) que mais de duas toneladas de animais mortos já foram retiradas do Rio Amapari, onde desde o dia 26 moradores registram uma grande mortandade da fauna.

Segundo a prefeitura, os animais estão sendo levados para um aterro. Além de peixes, muitos mamíferos também estão sendo encontrados mortos.

Nesta quarta-feira, também foi divulgado o resultado preliminar de exames em amostras da água do rio coletadas pela Politec, e analisadas em um laboratório de São Paulo. Não foi detectado cianeto na água, mas como animais continuaram aparecendo mortos e novos exames estão sendo realizados, a prefeitura ainda não liberou o abastecimento de água.

Moradores também estão sendo desaconselhados a tomar banho no rio.

“Como forma de garantir o acesso à água potável para consumo doméstico, o Saepe (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedra Branca do Amapari) está utilizando caminhão-pipa para atender as demandas de abastecimento de água para a população, além da concessão de cestas básicas para as famílias das comunidades afetadas”, informou a prefeita Beth Pelaes (DEM).

Durante a operação de retirada dos animais, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente recolheram novas amostras para investigar se houve contaminação por metais pesados ou substâncias orgânicas. Os resultados devem estar prontos na semana que vem.

A prefeitura montou um gabinete de crise com a participação da Defesa Civil, Meio Ambiente e Assistência Social. Representantes da Delegacia de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) também participam.