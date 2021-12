Rolamento causou acidente, afirmam representantes de parque de diversões

Polícia Civil tomou primeiros depoimento após acidente que deixou uma criança ferida

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Os responsáveis pelo parque de diversões onde um brinquedo descarrilou ontem (20) à noite, deixando uma criança ferida, disseram à Polícia Civil que o acidente teria sido causado por um rolamento do vagão que saiu do trilho no brinquedo conhecido como Minhocão. A alegação foi feita durante depoimento no inquérito que investiga o acidente ocorrido no Fantástico Park, montado no estacionamento do Amapá Garden Shopping, na zona sul de Macapá.

“Falaram que a causa foi um rolamento da roda do vagão onde estava sentada a vítima. A roda travou na subida e com a velocidade chegando descarrilou somente o vagão da menina que estava sentada. Ela foi pressionada pelo vagão e a grade, o que causou ferimentos nela, isso é o que a gente supõe, mas apenas o laudo pericial é que vai dizer”, declarou o delegado Ronaldo Entringe, da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e Adolescentes (Dercca).

Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá estiveram no parque de diversões, na manhã desta terça-feira (21), para realizar as perícias necessárias.

O Minhocão está interditado, mas o restante do parque, pertencente a uma empresa goiana, seguirá em funcionamento. Segundo o Corpo de Bombeiros informou ao Portal SelesNafes.Com, a empresa Fantástico Park está legalizada.

“O parque está todo dentro da lei. Só que deu problema em um dos brinquedos e este brinquedo foi interditado, até que o problema seja sanado e um novo laudo seja confeccionado”, declarou a soldado Amanda, da comunicação do CBMAP.

O delegado Ronaldo Entringe também informou que ouviu, além dos proprietários do parque e o operador do brinquedo, os pais da criança que sofreu as lesões mais graves nos quadris, entre elas um corte profundo. A PC ainda deve ouvir o engenheiro do parque.

Quanto aos possíveis crimes, Entringe reiterou que somente após os laudos de lesão corporal da criança e local de crime ficarem prontos é que será possível saber se haverá indiciamentos. No entanto, ele adiantou que em casos como esses podem caber lesão corporal dolosa e fraude processual.

O Amapá Garden Shopping divulgou uma nota onde lamenta pelo acidente, e afirma que está prestando toda a assistência à criança no Hospital de Emergência de Macapá.

“O empreendimento ressalta que todas as licenças e documentações solicitadas pelas autoridades aos organizadores do Parque foram apresentadas, vistoriadas e aprovadas pelos órgãos locais. Segundo os organizadores da atração trata-se de um caso isolado. Todo o nosso time se solidariza com os envolvidos, o Shopping está à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento”.