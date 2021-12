‘Ronco’ do motor acorda dono, que aciona PM e dupla é presa com carro furtado

Prisão foi feita pela Força Tática, no Bairro Pacoval, na região central de Macapá, após perseguição policial.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens, de 24 e 34 anos, foram presos quando fugiam em um carro, modelo Corsa Sedan, furtado na madrugada desta terça-feira, 7, no Bairro Pacoval, na região central de Macapá.

O dono do veículo contou que estava dormindo quando, por volta de 2h40, acordou com o “ronco” do motor do carro. Os ladrões tinham dado a partida com uma chave mestra e já estavam em fuga.

A dupla só não contava que havia uma equipe do Batalhão de Força Tática patrulhando nas proximidades, e ao ser comunicada, rapidamente, localizou o carro em alta velocidade e com os faróis apagados pelo Bairro Jesus de Nazaré, vizinho ao Pacoval.

Foi solicitado apoio de outras viaturas e, minutos depois, o carro foi cercado na Avenida Ana Nery com a Rua Jovino Dinoá.

Os suspeitos foram identificados como Fabrício Farias Dias, que conduzia o veículo furtado, e Gilvandro Pacheco Barbosa. Ambos foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.