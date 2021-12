Samu é assaltado em Macapá

Crime ocorreu no fim da tarde de sexta-feira, na sede do órgão estadual, em Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A base do Samu localizada na Rua Jovino Dinoá, no Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá, foi invadida por dois assaltantes armados nesta quinta-feira (30), por volta de 18h.

O local é monitorado por câmeras de segurança, mas isso não intimidou os bandidos.

Os funcionários foram rendidos e obrigados a entregar objetos pessoais.

Um enfermeiro relatou à reportagem que os criminosos utilizavam armas de fogo e que eles teriam roubado joias e celulares de três funcionários que estavam de plantão. A ação foi rápida, em pouco tempo, os bandidos fugiram sem deixar pistas.

A PM fez buscas na região do Mucajá, conjunto habitacional popular vizinho, mas até a manhã desta sexta-feira (31), ninguém havia sido preso.

O coordenador do Samu estadual, Aurélio Silva, contou que os bandidos se aproveitaram do momento em que o portão foi aberto para saída de uma ambulância de socorro. Segundo ele, a ação criminosa foi bastante violenta.

“O tempo todo ameaçando de morte os servidores, ameaçando atirar. Um estresse emocional para os colaboradores”, relatou o coordenador