Em Santana, prefeitura pede autorização para abrir 1,5 mil vagas de emprego temporário

Projeto de lei foi enviado no último dia 20 à Câmara Municipal, mas ainda não foi votado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A prefeitura de Santana, cidade a 17 km de Macapá, vai abrir quase 1,5 mil vagas de emprego, todas com vínculo de ‘contrato administrativo’. O projeto de lei que autoriza as contratações foi enviado à Câmara Municipal no último dia 20.

No total, serão 1.485 vagas. Serão contratados profissionais para o gabinete do prefeito, vice-prefeito, representação em Brasília, Secretaria de Articulação Governamental, secretarias de Ciência e Tecnologia, Assistência Social, Fazenda, entre outras.

A maioria das vagas é para as secretarias de Administração (340), de Educação (666), Saúde (287) e Serviços Urbanos (50). Os salários não foram divulgados no projeto de lei.

Na justificativa do projeto, o prefeito Bala Rocha (PP) diz que os futuros servidores serão alocados em secretarias onde há carência de pessoal.

“(…) Para a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da administração que não possa ser satisfeita com a utilização dos recursos humanos que dispõe”, diz trecho do projeto de lei, que também cita a necessidade de atuação em casos de urgência e calamidade pública.

Os contratos poderão durar 12 meses, cabendo prorrogação pelo mesmo período. A Câmara ainda não informou quando o projeto entrará em pauta.