“Se já deu craque na areia, imagina agora”, diz ex-jogador sobre a nova Chico Nóe

Arena Paulinho Tupinambá foi construída com emenda de R$ 1 milhão, do senador Davi Alcolumbre (DEM), e contrapartida da Prefeitura de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Foi uma tarde festiva e de comemoração para o futebol amapaense. Craques que fizeram história, entraram em campo representando o São José e o Guarany, para marcar a inauguração da nova arena de futebol da Praça Chico Noé, no bairro do Laguinho, batizada com o nome de Paulinho Tupinambá.

O tri-campeão paraense pelo Remo, Zezinho Macapá, que batia o escanteio na foto de capa desta matéria, era só alegria. E nem a derrota por 1 x 0 para o time do Bugre, que levou a taça simbólica, o fez esconder a felicidade de ver o campo onde aprendeu a jogar ganhar grama sintética e uma nova qualidade.

“Foi um evento, uma brincadeira. Eu fui criado aqui, o São José treinava aqui no campo de areia. Aí eu sempre comento: se já deu craque no campo de areia, imagina agora nessa qualidade. Aqui é um celeiro de craques. Jonas, Cené, Bein, Castelo, Rubilota, grandes jogadores saíram daqui”, relembrou o ex-craque.

A arena Paulinho Tupinambá é a sexta inaugurada este ano. Ela tem tamanhos oficiais, onde jogam 11 contra 11, e foi construída a partir de uma emenda do senador Davi Alcolumbre (DEM), no valor de R$ 1 milhão, com contrapartida da Prefeitura Municipal de Macapá (PMM).

“A satisfação é estar entregando mais um espaço de esporte e lazer. Aqui atrás, nessa praça mesmo, quando a gente trabalha visando melhorar a vida das pessoas, as coisas vão acontecendo naturalmente. Aqui atrás vai sair para o município de Macapá o maior laboratório para análises clínicas do município, com uma obra com recursos de emenda parlamentar nossa”, declarou o senador Davi.

A praça, uma das mais tradicionais de Macapá, que leva o nome do pioneiro amapaense Chico Noé, já tinha tido anos melhores e mais recentemente ganhou impulso com frequentadores em suas lanchonetes e o a arena deve aumentar ainda mais a sua utilização pela população. Assim como nas outras arenas, a gestão será dividida com uma associação local.

“É uma praça importante. É importante dizer que os recursos são oriundos da emenda do senador Davi com contrapartida do município tanto para o gramado como para o entorno, a cabine, iluminação que foi feita. Existe uma associação aqui dos casados e solteiros, uma associação tradicional, o São José vai participar também, que é um clube do bairro, então tá tudo certo”, finalizou o prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania).