Chegamos ao fim da carta de Pedro, onde ele lembra que Jesus é o pastor supremo

Compartilhamentos

Bom dia! No capítulo 5, Pedro declara que somos chamados para várias missões, entre elas, para refletir a Sua glória e pagar o mal com o bem. Jesus é chamado de o supremo pastor, Aquele que nunca erra. Pedro nos pede para sermos firmes, até o fim, e nos não afastarmos do rebanho. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um feliz sábado.