Sem acordo com a prefeitura, sem-teto prometem protesto na véspera de natal

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Pessoas em situação de rua em Macapá e ativistas do Movimento de Luta Antimanicomial do Amapá (MLA-AP) não estão encontrando entendimento com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Sem acordo, estão organizando a manifestação “Natal Sem Teto” para o dia 24 de dezembro, véspera de natal, na porta da secretaria.

Nos últimos dias, o movimento e a titular da pasta, Patrícia Ferraz, encontraram-se ao menos duas vezes, sem que os ativistas tenham ficado satisfeitos com as respostas encontradas.

A maior questão levantada é sobre a necessidade de um abrigo, uma casa, albergue ou algo que o valha, para que a crescente população em situação de rua de Macapá tenha onde dormir.

A pressão aumentou quando, no último dia 12 de dezembro, Paulo Roberto, um artista plástico que estava em situação de rua, acabou sendo violentamente assassinado e já não era o primeiro espancamento que Paulo Roberto havia sofrido.

Como não se tratou de um caso isolado, mas sim da 11ª pessoa em situação de rua morta em condições semelhantes, o movimento reagiu.

Com camisetas com o rosto que levam a estampa de Paulo Roberto, o MLA e usuários do Centropop, querem uma solução. Eles declararam ao Portal SelesNafes.com que a Semas informou já existe uma construção de uma casa de passagem – termo utilizado para o albergue –, no entanto, não há prazo para a entrega.

“Afirmam que o dispositivo Casa de Passagem está em construção, mas não foi entregue ao movimento nenhuma minuta do projeto, assim como não foi informado prazo para a inauguração. Não deram nenhuma resposta sobre a possibilidade de um arranjo institucional que garanta acolhimento noturno à população em situação de rua, além de personalizarem as demandas dos usuários acerca do único dispositivo socioassistencial existente, o Centropop”, declarou a psicóloga Adriele Sussuarana, do MLA-AP.

Os usuários, vão na mesma linha de reclamações.

“Será que é preciso morrer mais uma pessoa pra ela [secretária] construir esse albergue, pagar esse aluguel social?”, questionou Alessandro Pinto.

Semas

A Secretaria Municipal de Assistência Social, respondeu ao Portal SelesNafes.com por meio de nota, que segue na íntegra:

“A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) informa que uma reunião foi agendada para o próximo dia 24 de dezembro com representantes da luta antimanicomial. Entre as pautas, está a possibilidade em atender a população em situação de rua com abrigo temporário neste fim de ano.

Ciente da problemática, a Semas procura manter o diálogo com o movimento, bem como atender a população em situação de rua com os mecanismos viáveis dentro da política de assistência social no município de Macapá”.