Começamos hoje a analisar o livro da epístola de Tiago

Bom dia! Nesta quinta-feira (2) começamos a analisar a carta de Tiago, um verdadeiro pastor dedicado e com muito conhecimento prático do dia a dia. O livro é repartido em 3 importantes temas: a religião, a fé e a sabedoria genuínas. Ele não ensinava a salvação pelas obras, mas pelas obras com genuína fé. Sempre foi pela graça. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.