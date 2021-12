Senador diz que legislação será alterada para aumentar número de famílias em emenda habitacional

Randolfe Rodrigues (Rede) discutiu detalhes da emenda de R$ 10 milhões para construção de moradias

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) revelou nesta terça-feira (21) que a legislação precisará ser alterada para aumentar o número de famílias que serão beneficiadas com a construção de moradias populares no ano que vem. Ele e o deputado federal Acácio Favacho (Pros), autores da emenda de R$ 10 milhões para as obras, discutiram o assunto com representantes da prefeitura de Macapá e do governo federal.

A emenda será aplicada em 2022. Ontem (20), no fim da tarde, os dois parlamentares se reuniram com o secretário de Administração e Habitação do Governo Federal, Alfredo Eduardo dos Santos, e o secretário Extraordinário Municipal de Desenvolvimento Integrado, José Ivo.

O recurso será administrado pela Caixa Econômica Federal e usado no Programa Casa Verde Amarela, do governo federal.

“Os detalhes ainda estão sendo discutidos, mas já avançamos com a Caixa, a Prefeitura e agora vamos contribuir com a elaboração de uma legislação que abrace o maior número de amapaenses possível”, explicou o senador.

Randolfe e Acácio estão indicando recursos para a construção de 500 unidades habitacionais, o que deve gerar cerca de mil diretos na construção civil. A área onde as residências serão construídas ainda não foi divulgada.