Ouça a análise do último capítulo da segunda carta universal de Pedro

Bom dia! No fim de sua segunda carta universal, Pedro dá vários avisos, como crescer no conhecimento e de que volta de Cristo será um evento espetacular, ruidoso. Vamos ouvir a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (14).