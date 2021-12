Sorriso perfeito: Clínica de Macapá usa mapa 3D para tratamento rápido e discreto

Clínica Priscilla Flores elabora e conduz tratamento com os aparelhos Invisalign

Compartilhamentos

INFORMATIVO PUBLICITÁRIO

Corrigir os dentes para ter um sorriso mais bonito é um sonho que muitas vezes é adiado pelo temor da aparência dos fios metálicos e pelo longo tempo de tratamento. No entanto, o Invisalign faz isso de forma discreta e em até metade do tempo tradicional. Em Macapá, uma das referências nesse tratamento é a Clínica Priscilla Flores.

A clínica, que funciona na Avenida Ataíde Teive, ao lado do Macapá Shopping Center, faz o tratamento de correção dentária usando a melhor tecnologia de imagem.

No modelo convencional, o paciente pode ter alguns problemas, como por exemplo, no momento de fazer a chamada ‘documentação’. Nesta etapa, é feito o molde de gesso.

“Podem ocorrer problemas, como vazar o gesso. E se o técnico demorar um tempo a mais, pode ter uma distorção no modelo (de gesso). Aqui, o modelo é o mais fiel possível, e muito mais confortável e rápido”, explica Priscilla Flores, referindo-se ao scanner dentário.

Entre cinco e 10 minutos, todo o escaneamento é realizado e as imagens são projetadas em tela, criando o modelo em 3D da arcada dentária do paciente. As próximas etapas são os exames clínico e radiográfico, além das fotografias do rosto. Todas essas informações vão nortear a ortodontista no plano de tratamento.

“O plano define se faremos a expansão da arcada, ou se puxaremos os dentes para trás, pra cima…vejo os problemas e quais as sequências de tratamento iremos fazer. Para isso, reunimos todas as informações (mapa 3D e exames) e colocamos no programa da Invisalign”, descreve.

Num software, Priscilla Flores consegue visualizar em parâmetros numéricos toda a movimentação dos dentes que precisará ser feita ao longo do tratamento. O plano é enviado para o fabricante, que confecciona as placas e encaminha para a clínica em Macapá na mesma semana. Agenda a sua avaliação pelo (96) 98402-2530.