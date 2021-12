Tiroteio entre rivais de facções deixa um morto

Vítima ainda tentou se abrigar em uma casa do Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 19 anos foi perseguido e morto com vários tiros na cabeça por dois homens ainda desconhecidos, na noite desta segunda-feira (20), dentro de uma casa onde tentou se esconder, localizada na Avenida Raimunda Nobre, numa região periférica do Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Inicialmente, o crime é tratado pelo delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios, como execução motivada por vingança.

O alvo dos atiradores foi Carlos Ícaro de Oliveira Souto. Informações colhidas no local pelos investigadores apontam que ele havia participado de um ataque a tiros numa festa ocorrida na última sexta-feira (17), no Bairro Congós, quando quatro pessoas ficaram feridas. Uma delas, que seria do mesmo grupo de Ícaro, foi atingida e morreu.

“Nesse tiroteio de sexta-feira, esse jovem [Ícaro] atirou em 4 pessoas. E hoje foi uma retaliação a este tiroteio de sábado. A perícia verificou que ele ainda tinha um projétil alojado no ombro, marca do tiroteio de sexta. Ele foi o único que não procurou atendimento no hospital naquele dia. Estávamos a procura dele e agora o achamos morto. É um acerto de contas”, analisou o delegado Dante.

Testemunhas disseram à polícia que Ícaro tinha chegado há poucos dias para morar na região, e que após ter sua casa invadida, ele ainda trocou tiros com os criminosos, depois correu e invadiu uma residência próxima. Lá, foi executado na frente dos moradores. Em seguida, teve sua arma roubada pelos atiradores.

Quando a PM chegou ao local, o corpo já não estava dentro da casa, foi encontrado próximo à cabeceira da ponte, a poucos metros de onde foi morto. Ninguém foi preso, a Polícia Civil prossegue em buscas de pistas que possam identificar os criminosos.