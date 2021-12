Tragédia na BR-210: Polícia confirma morte de casal e prisão de empresário

Empresário, dono de cartório em Porto Grande, foi preso quando deixava o hospital

Por SELES NAFES

A Polícia Civil de Porto Grande confirmou a segunda morte no acidente ocorrido na madrugada deste domingo (19), na BR-210, próximo da entrada da cidade que fica a 105 km de Macapá. O motorista de um dos carros, que é empresário do cartório de Porto Grande, foi preso em flagrante.

Pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tinha confirmado apenas a morte de Huan Francisco do Carmo de Oliveira Silva, de 23 anos, funcionário da prefeitura de Porto Grande. Ele era namorado de Átila Patrícia Benjo, de 27 anos, também funcionária da prefeitura, e que morreu após atendimento no Hospital de Emergência de Macapá.

O casal e outros três ocupantes do Celta, entre eles duas adolescentes de 14 e 16 anos, foram atendidas com ferimentos. Uma delas prestou depoimento e foi liberada.

De acordo com a PRF, o acidente teria sido provocado pelo próprio Celta vermelho ao fazer uma conversação na contramão no sentido Porto Grande/Ferreira Gomes. O carro acabou sendo atingido em cheio pelo Pálio do empresário que trafegava no sentido contrário. As vítimas fatais estavam no Celta.

Os motoristas de ambos os carros se evadiram do local. No entanto, o empresário (Pálio) foi preso logo após sair do hospital de Porto Grande porque estava alcoolizado e não possui habilitação. O outro condutor (Celta), prestou depoimento e confessou que havia ingerido bebida alcoólica. No entanto, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade por ter se apresentado espontaneamente.

“O passageiro do Pálio (do empresário) prestará depoimento no período da tarde”, informou o delegado.

A prefeitura de Porto Grande publicou uma nota nas redes sociais onde lamenta as mortes de Huan e Átila.