Vendedor de chopp ganha carro 0 km em sorteio de IPTU

Veículo foi ofertado pela prefeitura de Laranjal do Jari para estimular o pagamento do imposto

Um vendedor de chopps de frutas faturou um carro zero km no município de Laranjal do Jari, cidade a 268 km de Macapá, no sul do Amapá. O automóvel foi oferecido pela prefeitura para estimular o pagamento do IPTU.

Para participar do sorteio, claro, foi preciso pagar o imposto. No caso de João dos Santos, conhecido na cidade como ‘Sandrinha’, a missão foi ainda mais difícil.

Ele pagou o imposto de 2021 vendendo chopps e cafezinho. O trabalhador chegou ao local do sorteio emocionado assim que foi avisado pela coordenação que havia sido premiado. Sandrinha disse que não acreditava que havia ganhado o prêmio.

O carro sorteado, um Renault Kwid Zem, 1.0 Flex, 2021, manual e com vidros elétricos custa quase R$ 60 mil.

“Hoje vemos nosso município se desenvolvendo cada dia mais, vejo esforço do prefeito Serrão para arrumar nossa cidade, percebo que nossa cidade está melhorando”, elogiou o ganhador, que ainda não sabia se irá permanecer com o carro ou vender.