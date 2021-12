Vídeo indica quem era o motorista da picape que matou entregador

Acidente ocorreu no Bairro Jardim Felicidade I, zona norte de Macapá.

Um vídeo viralizado em grupos de aplicativos de conversação de usuários de Macapá pode ajudar a polícia a esclarecer quem de fato estava atrás do volante da picape que atropelou e matou o entregador Wollace Júnior Vital de Sena, de 45 anos.

O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (1), no cruzamento da Avenida Veiga Cabral com a Rua João Paulo de Souza, no Bairro Jardim Felicidade I, zona norte de Macapá. A picape, Toyota Hilux, teria avançado a preferencial em alta velocidade.

O problema é que o condutor do automóvel, além de não prestar socorro, fugiu do local.

Colegas entregadores encontraram o veículo envolvido no acidente, mas sem ocupantes, que se apresentaram depois no Ciosp do Bairro Pacoval. Eram pai e filho. Eles não tiveram os nomes divulgados pela polícia.

O novo vídeo que foi divulgado após o acidente indica que era o pai quem conduzia a Hilux. Veja:

A polícia ainda não se pronunciou sobre o caso.

Wollace Júnior era casado, evangélico, e deixa dois filhos.