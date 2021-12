VÍDEO: ‘Rachas’ na Padre Júlio assustam e levam perigo à população

Nas imagens, carros parecem parados no semáforo da Avenida Padre Júlio com a Rua Manoel Eudóxio Pereira, na região central de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Cansado de ver corridas de carros na Avenida Padre Júlio levarem perigo à população, um empresário decidiu gravar e denunciar os chamados ‘pegas’ e ‘rachas’ que estão sendo feitos na via, que recentemente passou a ser de mão única e apresenta asfalto novo.

No vídeo, postado pelo advogado e empresário Augusto Andersson, três carros parecem parados no semáforo da avenida Padre Júlio com a Rua Manoel Eudóxio Pereira, na região central de Macapá. Assim que o sinal abre, os carros saem em velocidade, “cantando pneus”.

Augusto Andersson diz que a prática ocorre desde que a avenida era mão dupla, mas agora se intensificaram. Nesta noite, ele ouviu o barulho dos carros que vinham fazendo o pega desde a Rua Hildemar Maia e pela primeira vez conseguiu fazer uma gravação para denunciar a situação.

“Não tem hora. São pegas e mais pegas diários. Geralmente eles começam pela Leopoldo Machado e finalizam na Odilardo Silva, ou seja, vêm na Padre Júlio e terminam no canto daquele posto de gasolina. O risco de acidente é muito alto, porque existem alguns restaurantes ali naquela região, como o meu, que algumas mesas ficam na calçada e a perda de controle naquele trajeto de um desses motoristas fatalmente vai atingir as pessoas que estiverem jantando ali. O perigo está grande e não é só carro, também tem motos em alta velocidade”, disse o empresário.

Como também é advogado, Andersson fez o alerta de que, para além do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o código penal encara aquele que ceifa uma vida na prática de um racha, como homicida doloso, ou seja, que tem a intenção de matar e o futuro penal é o Tribunal do Júri, com penas que podem variar de seis a 20 anos de prisão.

O alerta é em defesa da vida, inclusive dos próprios condutores – geralmente muito jovens –, e também de outras pessoas.

Providências

A denúncia do empresário tem a intenção de pedir medidas preventivas, antes que novas tragédias ocorram na via, assim como na paralela Avenida Cora de Carvalho, também recém revitalizada e convencionada para mão única.

A sugestão de Andersson são as chamadas lombadas eletrônicas, ou seja, radares limitadores de velocidade que coíbam a prática de rachas na via.

O Comando do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amapá (BPTRAN) recebeu o vídeo do Portal SN e informou que irá intensificar fiscalizações na via e que irá estudar estratégias para coibir o ato permanentemente, alertando os praticantes que as punições previstas no CTB para quem for pego fazendo rachas, serão aplicadas.