Waldez anuncia viaduto e fase de conclusão da Norte-Sul para entrega em 2022

Obras vão interligar as zonas norte e oeste da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador do Amapá, Waldez Góes, reuniu a imprensa na manhã desta quarta-feira (15), para anunciar a retomada das obras de conclusão da Rodovia Norte-Sul, que vai interligar as zonas norte e oeste de Macapá.

Os serviços foram paralisados em 2014 por ordem da justiça, em razão de um descumprimento do projeto executivo.

“Quando eu assumi [o Governo do Estado], em 2015, a gente procurou se atualizar dessas informações, tivemos que romper todas as relações contratuais existentes, deixar seguir o inquérito sobre o que foi realizado. Contratamos uma empresa para fazer todo novo projeto de atualização dessas intervenções já realizadas e as que deveriam ser realizadas. Agora, retomamos”, explicou o governador.

Segundo ele, um dos problemas identificados foi na travessia da Lagoa dos Índios, onde foi colocado um material indevido em cima do solo mole, que deveria ser retirado. Isso comprometia significativamente a obra sem atender o que estava previsto no projeto anterior.

“Agora todo solo mole foi retirado, foi construído galerias e garantida a seguridade ambiental e estrutural da obra (…) até o final de dezembro de 2022 essas obras serão concluídas”, garantiu Waldez.

O valor do investimento nesta 3ª fase é de R$ 93.345.386.21, recurso do Tesouro Estadual. Porém, o governador garante que recursos federais articulados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM) já foram licitados.

Waldez apresentou à imprensa parte do que está sendo executado na Norte-Sul. A etapa e conclusão inclui os serviços de: drenagem, terraplanagem, pavimentação, sinalização, iluminação, ciclovia, passeio público e pista de cooper, além de vias de acesso.

Serão feitos 3 quilômetros na Norte-Sul e a revitalização da estrutura já existente. Com 4 pistas, o canteiro central terá reserva técnica que permite implementar vias pra dentro caso precise no futuro.

A obra irá interligar a BR-210, Norte-Sul, Duca Serra, Padre Júlio e 30 de outubro (ao lado do 34ª BIS).

Durante a visita, muros de propriedades particulares e da Infraero foram quebrados após negociação de desapropriação. As 24 famílias da área serão remanejadas para o residencial Miracema.

Viaduto da Integração

O gestor apresentou, ainda, o projeto de construção do Viaduto da Integração, entre as Rodovia Duca Serra (AP-020) e Norte-Sul. As soluções de engenharia já foram projetadas, licitadas e iniciadas. Com isso, enquanto a obra será executada no viaduto construído na pista da Rodovia Duca Serra, a população terá a opção de desvio, como mostra a imagem abaixo:

“São as obras mais estruturantes, mais impactantes, que por serem complexas, é muito importante que a sociedade conheça. Posso citar duas complexidades: o tempo, devido às chuvas e o uso. Pois, nós não podemos fazer a obra e interromper o uso da Duca Serra. Então, buscamos alternativas e a imprensa pode nos ajudar a esclarecer isso”, pontuou Góes.

As obras estão sendo gerenciadas pela Secretaria de Estado de Transporte do Amapá (Setrap) e fazem parte de um novo pacote de investimentos do Poder Executivo na mobilidade urbana das rodovias estaduais.

“A obra projeta o crescimento e desenvolvimento da cidade. Paralelo a isso, já temos uma projeto pronto da linha Azul que vai ligar o Infraero até a avenida Fab”, finalizou.

O projeto inclui, ainda, a construção do Viaduto da BR-210, mas precisa de definição junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão federal.

Histórico obra Norte-Sul

A etapa inicial ocorreu em 2005. Em 2010, o projeto executivo foi concluído e os 7 km foram devidos em 3 etapas. Em 2011, a obra iniciou com administração direta sem atender nenhum dos projetos executivos elaborados.

Por isto, em 2014 foi ‘judicializada’ e paralisada. Foram iniciadas investigações da Justiça Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas do Estado, que até hoje estão em andamento.

Em 2016, foi feito a reavaliação do estudo do projeto. Em 2018, a gestão conseguiu destravar os impedimentos judiciais e apresentou novo projeto para retomada de obras. Em 2021, a licitação foi concluída e o trabalho terá andamento.

Capa: Ascom/GEA