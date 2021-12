Zimmer: Oficina investe em equipe e tecnologia para picapes e SUVs em Macapá

Empresa foi fundada por um dos nomes mais conhecidos do segmento automotivo no Amapá

Mecânicos qualificados, aparelhos de ponta em tecnologia e mentalidade de concessionária no atendimento: esses ingredientes fazem da Zimmer a melhor e mais confiável opção quando o assunto é manutenção de veículos, especialmente picapes e SUVs de todas as marcas, no Amapá. Localizada no coração do Bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá, e empresa foi fundada por um dos nomes mais conhecidos do segmento na região, Leandro Zimmer de Lima.

Ex-gerente da Mitsubishi no Amapá, o gaúcho de 45 anos usou seu conhecimento acumulado em anos de experiência e conseguiu formar uma equipe de primeira. O objetivo: prestar um serviço de excelência com todas garantias, agilidade e conforto.

E por falar em conforto, a loja da Zimmer é preparada também para receber os clientes que precisaram aguardar no local a conclusão do serviço. Uma sala de espera climatizada, com direito a Netlix e cafezinho, ajuda o tempo a passar. Ah, também é possível degustar de outras bebidas, que são comercializadas. Um banheiro, superconfortável e cuidado, atende muito bem ao público feminino.

A Zimmer, que já tinha se tornado uma referência em mecânica e alinhamento de veículos, investiu pesado em outras tecnologias. Entre os equipamentos mais utilizados no diagnóstico dos veículos está a máquina de limpeza de bicos injetores. Veja como ela funciona e agende (96 98114-4500).

“Essa máquina de limpeza de bicos injetores Macapá ainda é bem carente. E esses carros mais modernos, como Ônix plus e Ford Ka, por exemplo, possuem motores com 3 bicos de injeção direta. Com essa máquina verificamos a pressão, a vazão do bico…”, explica Leandro Zimmer.

Quando começou sua história nesse segmento?

Em 1993, na Brosauto, maior concessária da GM no Sul do Brasil, na cidade de Canoas. Comecei pelo estoque, atendimento da oficina e depois cheguei à gerência, em 2005, já em Piracicaba e Americano (SP), numa concessionária da Mitsubishi. Em 2011, fui indicado para assumir a Amauto (concessionária da Mitsubishi no Amapá).

Qual o diferencial de vocês?

Tecnologia, profissional treinado, qualificado. Estamos sempre investindo em atualização de softwares, na manutenção dos aparelhos e tudo que venha agregar valor. A tecnologia dos carros está evoluindo muito rápido.

Como manter essa turma de técnicos atualizada?

Oferecemos os cursos online, presenciais e as vezes os nossos funcionários participam de videoconferências. Nós temos muitas parcerias com empresas de fora, como de Belém, São Paulo, Goiânia. Essas amizades que temos nos permite até achar peças que são difíceis de encontrar em estoque.

Quais são os planos para 2022?

Estar mais próximo dos clientes, investir cada vez mais nos técnicos. Cada um aqui se considera parte importante do negócio. A gente tem uma mentalidade de concessionária, que foi uma faculdade, especialmente em relação aos procedimentos. 80% da equipe veio com a visão das concessionárias. Em 2022, queremos continuar crescendo…

Zimmer Peças e Serviços

Rua Hildemar Maia, 2730, esquina com Avenida Pedro Lazarino, Buritizal

Mais informações: 96 8114-4500