1ª criança é vacinada contra covid-19 no Amapá

Aplicação ocorreu em Santana, onde a vacinação vai atingir crianças de 5 a 11 anos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

No início do terceiro ano da pandemia de covid-19, neste sábado (15), depois de muita espera, Yasmin Luize da Silva Silva, de 10 anos, foi a primeira criança do Amapá a ser vacinada contra a covid-19. O procedimento, que marcou o início da campanha, ocorreu na UBS Antônio Sirieiro, no Bairro Nova Brasília, em Santana.

O objetivo é atingir 113 mil crianças de 5 a 11 anos no Estado. O Amapá recebeu, nesta sexta-feira (14) 6.900 doses de pfizer infantil para atender a este público e todos os municípios começaram a receber da Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) a sua cota proporcional de imunizantes já neste sábado.

“Eu estava esperando muito, muito isso. Meus colegas, todo mundo vai vir [tomar a vacina]. E gente, tomem a vacina da covid, é bom pra vocês, vocês vão estar imunizados, vocês vão estar bem e vocês vão estar prevenidos”, declarou Yasmin, minutos antes de receber a sua primeira dose.

O superintende da SVS, Dorinaldo Malafaia, explicou que essa dosagem aplicada nas crianças, (0,2 ml) é menor que a aplicada em adultos (0,3 ml). Além disso, há diferenças na composição, quantidade de imunizantes e até o frasco tem uma tampa de cor diferente, para evitar que ocorram enganos no momento da aplicação.

As crianças não devem receber a vacina utilizada em adultos e vice-versa, de acordo com as orientações do fabricante e autorização da Anvisa, que permitiu a vacinação deste público alvo após semanas de polêmicas públicas em torno do tema. No Amapá, a vacinação está ocorrendo tanto com o público com comorbidades como por faixa etária.

“O Amapá optou por juntar essas duas formulações. Respeitando a nota técnica do Ministério da Saúde, que estabelece crianças de 5 a 11 com comorbidades, mas nós ampliamos, ou seja, atende as crianças que a nota técnica estabele, mas amplia para as crianças sem comorbidades. Vamos fazer as duas ações conjuntas para ampliar ao máximo a cobertura vacinal”, declarou Malafaia.

As crianças e adolescentes têm que ir até os pontos de vacinação acompanhadas de pais e responsáveis, como foi o caso da agente de saúde Nazaré Almeida, de 51 anos, avó de Yasmin, e que a levou bem cedo e por isso foi a primeira a ser vacinada.

O prefeito de Santana, Bala Rocha (11), também esteve presente na vacinação e, como gestor público e médico, fez um apelo.

“Eu faço mais uma vez esse apelo aos pais, da importância de trazer essas crianças para serem vacinadas. É uma vacina como outra qualquer, que vai entrar no calendário de vacinação como tantas outras são aplicadas desde os primeiros dias de vida de uma criança. Então, não precisa ter nenhum receio”, declarou Bala.

Na capital Macapá, segundo informações repassadas pela prefeitura, a vacinação de crianças e adolescentes irá começar na próxima segunda-feira (17).