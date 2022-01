Vamos analisar o capítulo 21 de Apocalipse

Bom dia! As duas próximas vindas de Jesus marcarão a erradicação completa do pecado e a consolidação da Cidade Santa como a capital do universo. É falsa a doutrina de um lugar de tormento eterno, neste caso o inferno, mas haverá uma segunda morte. É o que diz o capítulo 21 de Apocalipse. Entenda mais sobre esse assunto com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (12).