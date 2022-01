A arca ainda está aberta; Ouça

Vamos analisar nesta quarta-feira (19) o capítulo 6 de Gênesis

Compartilhamentos

Bom dia! Não restava mais nenhum bem no homem, que estava totalmente corrompido. O verso 5 do capítulo 6 de Gênesis diz: “todo desígnio de seu coração era mau”. Deus se “arrependeu”, expressão que originalmente pode ser traduzida como o momento em que o coração de Deus pesou. O Senhor anunciou a destruição e restauração da humanidade, no momento em que a palavra “graça” aparece pela primeira vez na Bíblia. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira.