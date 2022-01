Chegamos ao capítulo de Apocalipse que fala sobre o 666 e a marca que receberemos. Entenda o que significa

Bom dia! Dois poderes aliados ao ‘dragão’ se unirão para dizimar o povo da terra. No capítulo 13 de Apocalipse, o pastor Josué de Almeida continua explicando os significados da visão de João, autor deste livro. É importante não esquecer que a própria Bíblia já explica essa simbologia, e que as alegorias usadas se referem a nações, história da humanidade e ao direito de ir e vir. Entenda o que significa o número 666 e o que isso tem a ver com os tempos atuais. Ótima terça-feira (4).