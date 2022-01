Chegamos ao capítulo 12 de Gênesis

Bom dia! As promessas divinas são cumpridas, mas apenas quando as ordens de Deus são seguidas por nós. Muitas vezes, esperamos apenas as benções sem nos dispormos a fazer a nossa parte. Essa é uma das lições do capítulo 12 de Gênesis, onde passamos a acompanhar o chamado de Abraão, o pai da fé. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (25).