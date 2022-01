A origem de tudo; Ouça

Analisamos hoje Gênesis Capítulo 1

Bom dia! Terminando o livro de Apocalipse voltamos para Gênesis, porque esse projeto de leitura e análise diária da Bíblia em formato de podcasts começou durante a pandemia de covid-19 no livro de Jeremias (Antigo Testamento). No capítulo 1 de Gênesis, fica claro que Deus é a origem de todas as coisas, apesar de outras teorias como a evolucionista. Pois mais que o caos esteja nos cercando, uma única palavra de Deus pode mudar toda a nossa situação. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima sexta-feira (14).