Ouça a análise do capítulo 7 de Gênesis

Compartilhamentos

Bom dia! Não havia um único sinal de chuva, por 120 anos, período que Nóe demorou para construir a arca. Quando a porta foi fechada, ninguém pôde entrar. Enquanto a graça de Cristo estiver a nossa disposição, todos continuarão sendo chamados para entrar por ela. Ouça a análise do capítulo 7 de Gênesis com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima sexta-feira (21).