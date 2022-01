Chegamos a um dos momentos mais icônicos da humanidade, a escolha errada de Eva

Compartilhamentos

Bom dia! A liberdade é muito valorizada por Deus. O primeiro casal já tinha o livre arbítrio, e acabou escolhendo errado. Ouça a análise do capítulo 3 de Gênesis com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um ótimo domingo.