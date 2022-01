Abuso e descuido

Dupla invadiu residência, rendeu moradores e fugiu transportando objetos no carro da família

Por OLHO DE BOTO

As polícias Civil e Militar do Amapá procuram dois criminosos que armados invadiram uma casa e roubaram joias, aparelhos eletrônicos e ainda fugiram levando o carro de uma das vítimas, usado para transportar os objetos do assalto.

O crime ocorreu na noite da última quarta-feira (19). O veículo foi encontrado pela Polícia Militar horas depois, abandonado numa área de mata que fica nas proximidades do habitacional Macapaba II.

O assalto ocorreu por volta das 21h, no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

De acordo com o capitão Rafael Marques, do 2º Batalhão, a dupla aproveitou o momento de distração da família para invadir a casa pelo portão da garagem. E, com revólveres em punho, renderam a todos e anunciaram o roubo.

Câmeras de segurança flagraram o momento da invasão e quando os assaltantes fogem na picape Saveiro de uma das vítimas.

Além do carro, foram levados dois televisores de 50 e 32 polegadas, 3 celulares, cartões de crédito e algumas joias.

As imagens mostram os bandidos colocam uma das TV dentro da Saveiro.