Acusados de Minas Gerais são indiciados por estelionato virtual no Amapá

Investigação foi da Polícia Civil do Amapá, com a delegada Aurea Uchoa, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, à frente do caso.

Duas pessoas do Estado de Minas Gerais foram indiciadas pela Polícia Civil do Amapá por golpes aplicados contra internautas de Macapá. A investigação foi da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER), que tratou o caso como estelionato virtual.

De acordo com a delegada Aurea Uchoa, os indiciados aplicaram golpes através da falsa venda de produtos de maquiagem no atacado, utilizando um perfil falso no Instagram. Os nomes dos acusados, que possuem uma relação de parentesco, não foram divulgados pelas autoridades policiais.

“Eles se passavam por uma loja situada no Brás, em São Paulo, e realizavam venda online com valores atrativos, fazendo vítimas em todo o Brasil. Em Macapá, duas vítimas compraram cerca de R$ 1 mil cada uma, com a intenção de revender os produtos. As vítimas efetuaram o pagamento e não tiveram mais nenhum retorno da suposta empresa, até que foram bloqueados. O perfil utilizado no golpe foi retirado do ar mediante solicitação da DR-CCIBER”, explicou a delegada.

Ela informou ainda que as pessoas precisam ser mais cautelosas ao realizarem compras de forma virtual, pois os criminosos criam perfis falsos e anúncios de venda, seja por site, instagram, facebook e olx, para conseguirem aplicar golpes nos interessados.