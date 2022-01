Adolescente é morto uma semana após sair da internação

Crime no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 16 anos foi morto com um tiro no pescoço na noite desta terça-feira (4), no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá. O homicídio ocorreu por volta de 20h, numa região de pontes localizada no fim da Avenida Saturno.

De acordo com a polícia, a vítima, Nando Farias Sousa, de 16 anos, tinha saído recentemente do Centro de Internação Provisória (CIP), onde cumpriu medida socioeducativa por roubo.

A PM foi chamada ao local e encontrou o ex-interno já sem sinais vitais, caído no pátio de uma casa.

No local, ninguém soube explicar o que teria ocorrido, apenas que a vítima já estava ferida quando chegou correndo e tentou se abrigar, mas caiu no pátio e morreu antes da chegada do socorro médico.

O delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios, suspeita que o crime esteja relacionado com uma tentativa de roubo que terminou em tiroteio, no Bairro Buritizal, registrada horas antes pelo Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes).

“Ele foi baleado em outro local. Veio para cá, onde residem os parentes dele nas proximidades em busca de socorro, deve ter sangrado muito no caminho e acabou morrendo bem perto de casa, que fica na área de ponte. Segundo a família, fazia uma semana que havia saído do CIP”, informou o delegado.

O delegado conversou com familiares, que confirmaram o envolvimento do adolescente com roubos. Eles disseram que pediam muito para que ele deixasse a vida de crimes.

“Os parentes disseram que aconselhavam muito esse rapaz, mas ele só queria ouvir os amigos. É essa a lição que fica para esses adolescentes que não gostam de escutar os pais: cuidado pra não morrer nessa idade tão jovem por querer dar ouvidos apenas a supostos amigos, que são más companhias”, recomendou Dante Ferreira.

Por enquanto, a autoria do homicídio ainda é desconhecida. O Caso deverá ser encaminhado à Delegacia de Crimes Contra a Criança e Adolescentes (Dercca), que apura homicídios de menores.