Adolescente que espancou idoso é solto

Idoso morador de rua foi agredido enquanto dormia em uma calçada, no município de Calçoene, norte do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O menor infrator de 17 anos que foi filmado agredindo, com muitos chutes, um idoso que dormia em uma calçada no último final de semana, no município de Calçoene, no norte do Amapá, foi ouvido e liberado.

Neste caso, a Polícia Judiciária entendeu que não houve flagrante. A decisão é com base no Código de Processo Penal, que determina que só há caso de flagrante quando se está comentendo o crime, acabou de cometer, é perseguido ou for encontrado com instrumento que façam presumir ser o autor da infração.

O adolescente foi ouvido na delegacia. Para o delegado Niury Relry, ele confessou a agressão e depois foi liberado mediante termo de responsabilidade para o tutor legal.

“O auto de investigação de ato infracional já foi comunicado ao Ministério Público, que tomará as providências cabíveis, se é caso de internação provisória ou não. O menor envolvido no ato infracional é primário, nunca respondeu. Ele alega que estava sob efeito de álcool e não consegue dizer o porquê fez essa barbaridade”, detalhou o delegado.

Vítima

A vítima foi identificada como Raimundo Barbosa dos Passos, conhecido como “Queimado”, que aparenta ter entre 60 e 65 anos de idade. Ele é um antigo morador que vaga pelas vias da cidade.

O idoso, que é muito querido na região, estava dormindo na calçada de uma distribuidora de bebidas quando tudo ocorreu, por volta de 6h da manhã.

A vítima ficou bastante lesionada na região da cabeça, principalmente, no rosto. O idoso foi levado para a Unidade Básica de Saúde de Calçoene pelos moradores e está em quadro clínico estável.