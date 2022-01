Advogado que pediu prisão de William Bonner já foi juiz no Amapá

Juíza rejeitou argumento de Wilson Koressawa de que o apresentador do Jornal Nacional colabora com o 'suicídio' de crianças ao incentivar a vacinação infantil

Por SELES NAFES

O advogado que teve negado o pedido de prisão de William Bonner já atuou como juiz no Amapá. Wilson Koressawa foi magistrado substituto nos anos 1990, e chegou a casar com uma juíza de Macapá.

Em 1994, ele passou em sétimo lugar no concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Amapá, mas pediu demissão e mudou-se para Brasília em 2011 onde tinha passado num concurso para promotor de justiça, função na qual se aposentou em 2011 por invalidez, segundo informou o site Metrópoles.

No último domingo (16), a juíza Gláucia Foley, do TJ do Distrito Federal, negou liminar e chamou o pedido de descabido. O advogado afirmava na petição que o apresentador do Jornal Nacional estava cometendo crimes ao incentivar a vacinação infantil contra a covid-19.

Para a magistrada, o pedido não possui lastro científico, jurídico, e é baseado em panfletagem política. O argumento era de que o apresentar estava induzindo as pessoas ao suicídio, de causar epidemia e de envenenar água potável.

Em 2020, o advogado também ingressou com uma ação popular alegando que todos os ministros do STF e chefes da Câmara e Senado estavam conspirando para destituir o presidente Jair Bolsonaro e alterar o regime político no Brasil enquanto a população estava em casa seguindo medidas restritivas de circulação.