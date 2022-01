Chegamos ao último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22

Bom dia! O título acima é parte de uma famosa música cristã. No último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, João narra a visão sobre a Árvore da Vida, o existe além do Rio, o Trono da Glória de Deus e uma linda promessa: a de que veremos a face de Deus, e nunca mais haverá sofrimento. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (13).