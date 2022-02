Deputada estadual falou ao SNTV em Oiapoque

A deputada estadual campeã de votos em 2018, Alliny Serrão (DEM) falou pela primeira vez sobre a possibilidade de ser indicada vice na chapa de Clécio Luís (sem partido). Apesar de dizer que seria uma honra participar da chapa e aguardar instruções do senador Davi Alcolumbre (DEM), ela deixou claro que mantém o projeto de reeleição ao parlamento. Assista no quadro SNTV, gravado no último fim de semana na cidade de Oiapoque.