Amapá atualiza dados da vacinação: 44,75% tomaram até a 2ª dose

Inclusão de crianças de 5 a 11 anos, fez população vacinável subir de 569.316 pra 781.594.

Compartilhamentos

A inclusão de crianças de 5 a 11 anos na população vacinável contra a covid-19 fez o Amapá recalcular o número de público-alvo e cair o percentual alcançado tanto na 1ª como na 2ª dose.

Agora a população vacinável – quela que está apta a receber os imunizantes contra o coronavírus, passou de 569.316 para 781.594 pessoas. Com isso, a nova atualização, nesta terça-feira (25), deixou os dados da vacinação assim: 65,15% do público vacinável recebeu a primeira dose; 44,75% a segunda dose ou dose única; e 5,3% a dose de reforço.

Os dados são da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), com base nas informações das prefeituras e do Ministério da Saúde.

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), que administra o Centro Covid do Hospital Estadual de Santana, informou que 77% dos pacientes internados na unidade não completaram as 3 doses da vacina e 58% não receberam nenhuma dose.

O Governo do Estado já distribuiu 1.329.717 imunizantes para as prefeituras. Deste total, já foram aplicadas 900.456 doses das vacinas Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac e Janssen nos 16 municípios.