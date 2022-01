Amapá confirma novos casos da variante H3N2

Casos foram registrados nos municípios de Serra do Navio e Oiapoque.

O Estado do Amapá notificou 33 novos casos de Influenza A, com ocorrência da nova cepa H3N2, nos municípios de Serra do Navio, no oeste, e Oiapoque, no extremo sul amapaense. Dos casos confirmados, 19 são de Serra do Navio e 14 de Oiapoque.

Os testes foram feitos pelo Laboratório Central (Lacen) da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS). Na semana anterior, o Lacen confirmou outros 63 casos dentro do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em Macapá.

Para detectar os casos de influenza e qual variante está circulando é necessário realizar coleta de amostras para o exame RT-PCR e, posteriormente, se necessário, o sequenciamento genômico do vírus.

Os principais sintomas da gripe H3N2 são: tosse, dor de cabeça, dores na garganta e nas articulações, espirros, mal-estar geral, irritação nos olhos, calafrios e perda de apetite. Para prevenir a doença, é importante usar máscara e evitar aglomerações.

Medicamento

A SVS recomendou aos dois municípios o uso do medicamento retroviral Tamiflu. Na última semana, o Estado recebeu uma remessa de 20 mil comprimidos e tem distribuído a medicação mediante a demanda de cada unidade de saúde.

O comunicado ainda esclarece sobre a necessidade de haver notificação de casos; o reforço e a ampliação da imunização com a vacina contra influenza; e a necessidade de coleta de mais amostras para realização de exames RT-PCR.

Também são necessários o monitoramento e rastreamento dos contatos, para interromper as cadeias de transmissão e as medidas a serem adotadas pelas unidade de saúde.