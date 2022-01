Amapá divulga cronograma de matrícula 2022 da rede estadual de ensino

Processo terá início com a pré-matrícula de novos estudantes e transferências internas entre estudantes da rede estadual.

O Governo do Amapá divulgou o calendário para as matrículas da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2022.

O processo começa no dia 6 de janeiro, com a pré-matrícula de novos estudantes e transferências internas entre estudantes nas escolas de Gestão Compartilhada, Cívico Militares e Bilingue.

Todas dispõem de editais para oferta de vagas, após esse processo inicia a ofertada das Etapas e Modalidades da Educação Básica.

A portaria com todas as informações sobre o processo está disponível no portal da Secretaria da Educação e na edição de nº 7.565 do Diário Oficial do Estado (DOE).

SAIBA AS NORMAS DE MATRÍCULAS 2022

SAIBA MAIS SOBRE A MATRÍCULA DAS ESCOLAS ESPECÍFICAS.

O procedimento de pré-matrícula será totalmente online, pelo site www.escolapublica.ap.gov.br, é nesse momento que o interessado deverá escolher a escola onde pretende estudar. Após essa etapa, é preciso que o estudante ou pai/responsável efetive a matrícula com a entrega dos documentos exigidos pela unidade escolar.

As escolas estaduais funcionarão como ponto de apoio para quem tiver dificuldades de efetuar a pré-matrícula online. Será obrigatório que todos os estudantes possuam CPF para a efetivação tanto da pré-matrícula quanto da matrícula.

Veja os cronogramas

Documentação

Lista de documentos necessários para a confirmação da pré-matrícula de novatos e transferência interna de alunos da rede estadual:

Certidão de Nascimento e/ou casamento; CPF e RG do estudante e do responsável; Documento oficial com foto do responsável do estudante menor de idade; Documento comprobatório de escolaridade anterior (Histórico Escolar ou Ressalva – Não obrigatório para estudantes que irão cursar o 1º ano do Ensino Fundamental); Comprovante de residência com CEP (Na ausência, deverá ser apresentado a declaração de residência); Caderneta de saúde da criança (não sendo impeditivo para a matrícula); Carteira do Sistema Único de Saúde – SUS (Não obrigatório a partir do 6º ano); Comprovante do BOLSA FAMILIA (para estudantes que possuem o benefício); Foto 3×4 – para novos estudantes – (não sendo impeditivo para a matrícula); Classificador com elástico; Laudo Médico ou Relatório de acompanhamento do AEE, destinado aos estudantes com Necessidades Especiais, (não sendo impeditivo para a matrícula).