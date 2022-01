Amapá recebe CoronaVac para uso em crianças

Vacinas começam a chegar no Amapá a partir desta quarta-feira, 26.

Sem vacinas Coronavac no estoque da Unidade de Imunobiológicos, o Amapá receberá, no início da tarde desta quarta-feira (26), 12.480 doses do imunizante que serão destinadas exclusivamente para crianças. Na mesma remessa também está prevista a chegada de 9.900 doses pediátricas de Pfizer.

O Ministério de Saúde liberou o uso da CoronaVac para a faixa etária de 6 a 11 anos, após a avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na semana passada. No estado, crianças a partir de 5 anos já estão sendo imunizadas contra a covid-19 com a vacina Pfizer.

Segundo o estudo da Anvisa, a efetividade da CoronaVac para evitar casos de hospitalização é de cerca de 90%. A Agência ainda regulamenta alguns critérios para a vacinação: pessoas imunocomprometidas não podem tomar a vacina; o esquema vacinal deve ser feito em duas doses com intervalo de 28 dias; o órgão não descarta a necessidade de uma dose de reforço.

Recomendações

O Governo do Estado seguirá as recomendações da nota técnica do Ministério para o uso da CovornaVac em crianças. As orientações são:

– Que a vacinação de crianças seja realizada em ambiente específico e segregado da vacinação de adultos, em ambiente acolhedor e seguro para a população específica. Não havendo disponibilidade de infraestrutura para essa separação, que sejam adotadas todas as medidas para evitar erros de vacinação;

– Que a vacina contra Covid-19 não seja administrada de forma concomitante a outras vacinas do calendário infantil, por precaução, sendo recomendado um intervalo de 15 dias;

– Que os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, informem ao responsável que acompanha a criança sobre os principais sintomas locais esperados;

– Que os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, mostrem ao responsável que acompanha a criança que se trata da vacina Coronavac, que seja mostrada a seringa a ser utilizada e o volume a ser aplicado;

– Que os centros/postos de saúde e hospitais infantis estejam atentos e treinados para atender e captar eventuais eventos adversos pós-vacinais em crianças;

– Que seja adotado um programa de monitoramento, capaz de captar os sinais de interesse em farmacovigilância;

– Mesma Formulação que aquela aplicada em adultos;

– Mesma Dose: 600 SU em 0,5 mL;

– Mesma Posologia: duas doses no intervalo entre 28 dias;

– Conservação: 2 a 8 o C;

– Não aplicar em crianças imunocomprometidas.