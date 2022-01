Amapá recebe mais 6,9 mil doses pediátricas

Com essa segunda remessa, já são 13.700 doses de Pfizer entregues ao Estado para imunizar as crianças de 5 a 11 anos.

O governo do Estado começou a distribuir aos 16 municípios, nesta quarta-feira (19), mais 6,9 mil doses pediátricas da Pfizer que chegaram ao Amapá na tarde de terça-feira (18).

Foi o segundo lote de vacinas contra a covid-19 destinadas a crianças de 5 a 11 anos enviado pelo Ministério da Saúde. Com a segunda remessa, o Estado soma 13,7 mil exclusivas para vacinação infantil.

Do primeiro lote, entregue dia 14, foram entregues às cidades 6,8 mil doses e 100 ficaram armazenadas como reserva técnica na Unidade de Imunobiológicos da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) – procedimento que garante a segurança, caso venha a ocorrer algum imprevisto nas doses enviadas.

Cada município recebeu:

Amapá – 70

Calçoene – 100

Cutias – 50

Ferreira Gomes – 80

Itaubal – 50

Laranjal do Jari – 440

Macapá – 3.910

Mazagão – 210

Oiapoque – 250

Pedra Branca do Amapari – 150

Porto Grande – 200

Pracuúba – 50

Santana – 970

Serra do Navio – 50

Tartarugalzinho – 170

Vitória do Jari – 150

“Todos os municípios estão sendo contemplados com as doses do imunizante. É muito importante que cada responsável leve sua criança para se vacinar, pois esta é mais uma importante etapa no combate à pandemia, para que logo nós possamos voltar à normalidade”, afirmou o superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia.

Após a distribuição, cada prefeitura ficará responsável pela organização do cronograma e a melhor forma para oferecer a vacina.