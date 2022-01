Amapá suspende visitas a pacientes internados

Medida vale para hospitais da rede pública estadual. Objetivo é reduzir o risco de disseminação de doenças infectocontagiosas, como covid-19 e gripe.

O Governo do Amapá decidiu suspender, preventivamente, as visitas a pacientes internados em hospitais da rede pública estadual. A medida visa reduzir a circulação de pessoas dentro das unidades e o risco de disseminação de doenças infectocontagiosas, como covid-19 e gripe.

A presença de acompanhantes ocorrerá apenas em casos previstos por lei, como menores de idade, portadores de necessidades especiais ou com problemas de locomoção.

Portanto, está suspensa a visitação nos Hospitais de Emergência (HE), de Clínicas Alberto Lima (Hcal), da Criança e do Adolescente (HCA) e da Mulher Mãe Luzia (HMML), em Macapá. No interior, a suspensão vale para os Hospitais Estaduais de Santana (HES), Oiapoque (HEO) e Laranjal do Jari (Helaja).

O retorno das visitas dependerá da melhora nos índices do quadro epidemiológico no estado.