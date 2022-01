Andar com Ele é bom demais; Ouça

O pastor Josué de Almeida nos ajuda a entender algumas curiosidades do capítulo 5 de Gênesis

Compartilhamentos

Bom dia! Nóe foi o único chefe de família a sobreviver ao dilúvio global. Entre ele e os filhos de Adão e Eva se passaram cerca de 1,5 mil anos, porque havia grande longevidade da idade por conta de vários fatores, como a alimentação e o contato mais direto com Deus. O mesmo capítulo fala de outro personagem, Enoque, que andou com Deus e foi o primeiro a ir para o céu sem passar pela morte. Ouça a análise do capítulo 5 de Gênesis com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (18).