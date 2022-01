Ano começa com bebedeira, briga e morte no Ipê

Vítima era detento do regime domiciliar e ainda tentou fugir do atirador

Por OLHO DE BOTO

Ontem, no primeiro dia de 2022, foi registrado também o primeiro homicídio na capital do Amapá. O alvo foi Walmir Florêncio da Silva Júnior, de 27 anos, atacado a tiros enquanto bebia cerveja que acabara de comprar num mercantil localizado no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá.

O caso aconteceu no início da tarde, por volta de 13h30min, na Avenida Ipê. De acordo com a PM, o crime teria sido praticado por um homem conhecido como ‘Dinho’, morador da região.

Segundo o oficial de área do 2º Batalhão da Polícia Militar, tenente Ivanildo Albuquerque, a vítima e o atirador bebiam juntos quando houve um desentendimento entre eles. Foi então que Dinho deixou o local e, minutos depois, retornou atirando no companheiro de copo.

Câmeras de segurança registraram a ação criminosa. As gravações, já em posse da Delegacia de Homicídios, mostram o atirador chegando numa motocicleta vermelha por outra rua que passa ao lado do comércio. Ele desce da moto usando capacete e se aproxima da vítima que é surpreendida enquanto bebia e observava o movimento da via principal.

Walmir Florêncio ainda tentou fugir correndo pelo meio da rua, mas foi perseguido por cerca de 100 metros. Aparentemente, vários tiros são disparados, mas apenas uma das balas atinge a vítima na região das costas, conforme relatou o perito Odair Monteiro, da Polícia Científica. O Samu compareceu ao local e confirmou o óbito.

Ainda segundo a polícia, Florêncio era detento e cumpria prisão no regime aberto domiciliar pelo crime de roubo. Já o autor do crime fugiu e ainda não foi preso.