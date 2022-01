Aos 10 anos, garoto mostra talento em praça para comprar novos ‘pratos’ de bateria

Para conseguir os recursos, diariamente, se apresenta em frente a uma banca de revistas na Praça Veiga Cabral, Centro de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A música amapaense – traço forte da nossa terra e do nosso povo –, respira cada vez mais. Poetas, cantadores e compositores, os instrumentistas amapaenses também são reconhecidos por sua qualidade por onde quer que estejam tocando. E se depender do pequeno Gabriel William, de 10 anos, essa tradição irá seguir por muitos anos.

Seguindo os passos de feras como João Batera, Déo, Marcelo Redig e tantos outros, Gabriel é apaixonado pela bateria. Autodidata e prodígio, aos dois anos de idade começou a manifestar familiaridade com as baquetas.

Também toca flauta doce e já arranha um violão, que diz gostar bastante. Mas é a bateria mesmo a sua grande paixão. Já tocou com a banda da Polícia Militar do Amapá e agora está se apresentando, diariamente, em frente a uma banca de revistas localizada na Praça Veiga Cabral, no Centro de Macapá.

As apresentações em via pública tem um objetivo: Gabriel quer comprar novos pratos para a sua bateria.

“Eles [os pratos novos] vão melhorar minhas batidas, eu vou ter mais opções de viradas e, também, a qualidade do som vai melhorar”, contou o aspirante a Phil Collins.

O pai, Mário Santos, de 54 anos, contou ao Portal SelesNafes.com que Gabriel e a irmã ficam ali na banca de revistas que possui há 34 anos por muitas horas e que a ideia surgiu em meados de dezembro, durante as férias escolares do garoto.

Os estudos são prioridade e Gabriel estuda na Escola Princesa Isabel, tendo a matemática como matéria preferida.

As pessoas estão parando em frente à banca, ajudam Gabriel em sua caixinha

Quanto à música, ele manda de tudo: rock, sertanejo, breja e samba. Mas, disse gostar mais mesmo é de tocar forró. No entanto, atualmente a música que mais tem tocado é “Pupila”, da dupla Ana Vitória e Vitor Kelly, que tocou com exclusividade ao Portal SN. Assista ao vídeo:

Ajuda

Os pratos que o garoto quer comprar são da marca “Zeus” e custam R$ 1.600,00. As pessoas estão parando em frente à banca, ajudam Gabriel em sua caixinha e têm contribuído diretamente no Pix da mãe.

Quem quiser contribuir, os dados do Pix são (96) 999072974, em nome de Rosenilda de Almeida Furtado.