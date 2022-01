Após acidentes e morte, semáforo controlado por pedestre é instalado no Coração

Local, na zona oeste de Macapá, já na Região Metropolitana, foi palco de acidentes e da morte de um morador, no mês de dezembro, atropelado ao tentar atravessar a Rodovia Duca Serra.

Palco de acidentes e até mortes no trânsito, o trecho da Rodovia Duca Serra em frente à comunidade do Coração, na zona oeste de Macapá, foi sinalizado e ganhou um semáforo controlado para pedestres.

A medida foi uma reivindicação por mais segurança na travessia da rodovia pedida pela comunidade, principalmente após a morte de um morador do bairro, ocorrida no dia 20 de dezembro de 2021, que foi atropelado ao tentar atravessar a via na volta para casa após um dia de serviço. Ele era trabalhador da construção civil.

Agora, para atravessar a rodovia em mais segurança, os pedestres só precisam apertar o botão que exibirá o sinal verde com contagem regressiva de 18 segundos para a realização do trajeto. O equipamento foi instalado pelo Departamento de Trânsito do Amapá (Detran).

Além do semáforo, a via foi sinalizada com pintura de faixa de pedestres e placas de orientação, que facilitam a condução segura de veículos e o trânsito de pedestres.

O Detran também mobilizou uma campanha educativa, que orienta a comunidade sobre o uso correto da via sinalizada.