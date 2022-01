Após anunciar freezer furtado de escola na OLX, homem é preso

Furtado de escola estadual no município de Porto Grande, a 102 km de Macapá, equipamento estava em uma loja de novos e usados na zona norte da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Um homem, de nome e idade não revelados pelas autoridades, foi preso pela Polícia Civil do Amapá após tentar vender um freezer furtado de uma escola estadual no município de Porto Grande, a 102 km de Macapá.

A prisão, feita pela equipe da 4ª Delegacia de Polícia da Capital ocorreu na última sexta-feira (14). De acordo com o delegado Vinícius Nunes, o acusado anunciou o equipamento no site de compra e vendas livres OLX.

A polícia já estava de olho nas paginas virtuais desde que o furto ocorreu, no último dia 5 de janeiro, quando ladrões invadiram a escola e levaram o freezer e outros objetos eletrônicos.

O anúncio informava onde o equipamento estava, caso algum comprador fosse buscar: uma loja de novos e usados, localizada no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá. Foi assim que polícia chegou até o local.

“Identificamos que o selo de patrimônio público havia sido retirado do objeto. O suposto vendedor do freezer alegou que comprou o objeto de desconhecidos há cerca de uma semana. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia para as providências cabíveis”, explicou Vinícius Nunes.

As investigações do furto ocorrido na escola continuam e estão sendo feitas pela Delegacia de Porto Grande.