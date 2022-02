Após atirar em vítimas e policiais, dupla é morta durante a fuga

Eles tinham acabado de

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Dois homens foram mortos por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Amapá, na tarde desta segunda-feira (31), depois de um assalto a um açougue no Bairro do Pacoval, na zona leste de Macapá. A equipe da Rotam, que perseguiu os criminosos, informou que ao cair da motocicleta os dois atiraram contra os policiais.

O crime ocorreu na Avenida Goiás. Ao deixar o açougue levando objetos das vítimas, a dupla fugiu atirando contra funcionários do estabelecimento quando perceberam que seriam perseguidos por eles.

Uma câmera de segurança filmou quando eles deixaram o açougue correndo em direção à motocicleta que ficou estacionada do outro lado da rua. Ao chegar na moto, um deles saca a arma e atira contra um funcionário que tentava persegui-los. Ninguém ficou ferido.

Durante a fuga, os dois toparam com uma equipe da Rotam, companhia especializada do Bope, e começou uma perseguição que terminou no Bairro Infraero I, na zona norte, onde os dois perderam o controle da motocicleta numa esquina e caíram. Um vídeo mostra esse momento, mas as imagens não possuem muita qualidade.

“O objetivo era realizar a abordagem e fazer a prisão dos infratores, mas eles eram extremamente violentos, tanto que atiraram contra as vítimas no açougue e atiraram novamente contra a equipe de Rotam”, comentou o capitão William, do Bope, ao justificar a reação dos policiais.

Os dois morreram a tiros no local, e tiveram os corpos removidos pela Politec. Alguns objetos, provavelmente de vítimas do açougue, ficaram caídos no asfalto e foram recolhidos para serem apresentados na delegacia.

Até às 17h, os dois criminosos não haviam sido identificados. O Bope informou que a motocicleta usada no roubo não tinha registro de furto ou roubo.