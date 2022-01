Após furar bloqueios policiais, bando morre ao trocar tiros com a PM

Confronto armado ocorreu em Vila Vitória, no município de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, a 600 km de Macapá.

Quatro suspeitos, um deles ainda não identificado, morrerem em confronto a Polícia Militar do Amapá na região de fronteira com a Guiana Francesa, a 600 km de Macapá.

O confronto armado ocorreu no Ramal de Vila Vitória, distrito do município de Oiapoque, na noite desta terça-feira (11), depois que os suspeitos furaram dois bloqueios policiais.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), equipes do 12º Batalhão da PM e da Polícia Rodoviária Federal faziam uma operação conjunta na região.

Os policiais montaram duas barreiras. Por volta de 22h, um táxi, modelo Pálio, de cor cinza, furou o primeiro bloqueio, realizado pela PRF. No momento da aproximação do segundo bloqueio, feito pela PM, o condutor do táxi parou o veículo e saiu com as mãos levantadas.

O motorista se jogou ao chão. Mas, os ocupantes já desceram do veículo disparando e correndo em direção à área de mata. Os PMs revidaram e os criminosos foram atingidos. Mesmo feridos, os bandidos continuaram atirando contra a equipe policial.

Quando cessou o tiroteio, os militares fizeram a aproximação e, devido à falta de comunicação no ramal de Vila Vitória, a equipe fez o socorro de urgência aos infratores até o Hospital do Município de Oiapoque. O médico plantonista constatou os óbitos dos quatro bandidos.

Mais tarde, três deles foram identificados como Anderson dos Santos Mendes, 24 anos, Cristian William Nascimento Gama, de 23 anos, e Lucas Martins de Meneses, de 32 anos. O quarto indivíduo não foi identificado.

A PM apreendeu três armas que teriam sido usadas pelos suspeitos: uma garrucha de calibre 22, e armas calibre 38.